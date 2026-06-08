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В Лондоне убили Талая Райли, писавшего песни для Бритни Спирс и Дуа Липы - РИА Новости, 08.06.2026
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Шоубиз
 
12:37 08.06.2026 (обновлено: 12:44 08.06.2026)
В Лондоне убили Талая Райли, писавшего песни для Бритни Спирс и Дуа Липы

Standard: автора песен для Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли убили в Лондоне

© Фото : соцсети Talay RileyТалай Райли
Талай Райли - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : соцсети Talay Riley
Талай Райли
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец и автор песен Талай Райли, работавший с Бритни Спирс, Дуа Липой и другими звездами, убит в Лондоне в результате нападения с ножом.
  • Тело Райли с несколькими ножевыми ранениями нашли в доме в восточном Лондоне 5 июня, полиция задержала троих подозреваемых, но затем отпустила их без предъявления обвинений.
ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости. Певец Талай Райли, писавший песни для Бритни Спирс, Дуа Липы и других исполнителей, был убит в Лондоне после нападения с ножом, сообщает в понедельник издание Standard.
«
"Певец и автор песен, работавший со многими звездами, включая Дуа Липу, Зендею и Бритни Спирс, скончался в результате нападения с ножом в Лондоне в пятницу", - говорится в сообщении издания.
Как пишет газета, тело Райли с несколькими ножевыми ранениями нашли в доме в районе Силвертаун в восточном Лондоне около девяти утра 5 июня. В тот же день полиция задержала троих по подозрению в убийстве. Одного из них отпустили под залог, а затем остальных, мужчину и женщину, без предъявления обвинений, отмечает издание.
Талай Райли (настоящее имя – Марк Орабийи) получил известность как исполнитель песен, его самая известная композиция - Make You Mine. Кроме того, он писал песни для многих известных исполнителей, включая Ашера, Джесси Джей, Элли Голдинг, Бритни Спирс, Игги Азалию и Крэга Дэвида.
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ШоубизЛондонБритни СпирсДуа ЛипаЭлли ГолдингТалай Райли
 
 
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