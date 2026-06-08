Силы ПВО сбили еще два беспилотника в Рязанской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбили еще два БПЛА.
- Всего над территорией региона уничтожили уже девять дронов.
- Пострадавших и повреждений нет.
РЯЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Еще два БПЛА сбиты в понедельник над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее Малков сообщал о шести БПЛА, сбитых за ночь над территорией региона, затем – еще об одном.
"Сбиты еще два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал губернатор на платформе "Макс".
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