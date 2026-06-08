Силы ПВО уничтожили еще 13 украинских беспилотников над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Тульской областью.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 13 украинских беспилотников в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще 13 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
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