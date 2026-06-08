ПВО уничтожила 95 украинских беспилотников над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 95 украинских беспилотников.
- Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск сбили 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого июня с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - готовится в сообщении.
Отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
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