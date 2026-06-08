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ПВО сбила 124 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем - РИА Новости, 08.06.2026
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14:19 08.06.2026 (обновлено: 14:25 08.06.2026)
ПВО сбила 124 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем

ПВО сбила 124 БПЛА ВСУ над российскими регионами и Черным морем за 6 часов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за шесть часов уничтожили 124 украинских беспилотника.
  • Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов уничтожили 124 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
"Восьмого июня с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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