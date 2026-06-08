ПВО сбила 124 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за шесть часов уничтожили 124 украинских беспилотника.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов уничтожили 124 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
"Восьмого июня с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18