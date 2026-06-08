Системы ПВО сбили беспилотник над Тегераном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы ПВО сбили беспилотник в небе над Тегераном.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили "вражеский" беспилотник в небе над Тегераном, передает иранское агентство Mehr.
"Вражеский американо-израильский беспилотник сбит системами ПВО в небе над Тегераном", - говорится в сообщении.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.