Средства ПВО за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО России за ночь уничтожила 310 украинских дронов.
- Беспилотники уничтожили над территориями нескольких областей России и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО России за ночь уничтожила 310 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
«
"В течение ночи в период с 20.00 до 08.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
Силы ПВО за неделю сбили 3738 украинских дронов
Вчера, 00:50