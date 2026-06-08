Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Геленджике работают средства ПВО, сообщил глава городского округа Алексей Богодистов.
- Богодистов связал громкие звуки с работой средств ПВО и ранее объявлял об опасности атаки БПЛА на Геленджик.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Средства ПВО работают в Геленджике, сообщил глава городского округа Алексей Богодистов.
"Уважаемые жители, громкие звуки связаны с работой средств ПВО", - написал Богодистов в своем Telegram-канале.
Ранее он объявил об опасности атаки БПЛА на Геленджик.
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