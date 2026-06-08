Силы ПВО за неделю сбили 3738 украинских дронов

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3738 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 25 по 31 мая ПВО России всего перехватила не менее 2265 украинских дронов.