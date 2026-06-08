Силы ПВО за неделю сбили 3738 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3738 украинских БПЛА над территорией России.
- Наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 июня, 754 и 911 единиц соответственно.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3738 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 июня, 754 и 911 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 25 по 31 мая ПВО России всего перехватила не менее 2265 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18