Путин рассказал о непростых задачах перед ОСК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что, несмотря на сложные задачи, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) движется вперед и решает эти задачи.
- ОСК объединяет не только судоремонтные предприятия и судостроительные верфи, но и научные центры, конструкторские бюро, приборные базы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Много непростых задач стоят перед Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник принял в Кремле главу ОСК Андрея Пучкова.
"Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются", - отметил Путин на встрече.
Кроме того, он указал на то, что ОСК объединяет не только судоремонтные предприятия, судостроительные верфи, но и научные центры, конструкторские бюро, приборные базы.
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"Предприятия и структуры, которые занимается приборами, - это наши ведущие объединения в области судостроения", - сказал президент.
Он также отметил, что за 2023-2024 годы правительство оказало ОСК приличную поддержку - свыше 80 миллиардов рублей. Также Путин подчеркнул, что в этом направлении активно работает и банк ВТБ.