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Путин рассказал о непростых задачах перед ОСК - РИА Новости, 08.06.2026
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13:57 08.06.2026
Путин рассказал о непростых задачах перед ОСК

Путин: перед ОСК стоит много задач, но движение вперед есть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что, несмотря на сложные задачи, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) движется вперед и решает эти задачи.
  • ОСК объединяет не только судоремонтные предприятия и судостроительные верфи, но и научные центры, конструкторские бюро, приборные базы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Много непростых задач стоят перед Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник принял в Кремле главу ОСК Андрея Пучкова.
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"Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются", - отметил Путин на встрече.
Кроме того, он указал на то, что ОСК объединяет не только судоремонтные предприятия, судостроительные верфи, но и научные центры, конструкторские бюро, приборные базы.
«
"Предприятия и структуры, которые занимается приборами, - это наши ведущие объединения в области судостроения", - сказал президент.
Он также отметил, что за 2023-2024 годы правительство оказало ОСК приличную поддержку - свыше 80 миллиардов рублей. Также Путин подчеркнул, что в этом направлении активно работает и банк ВТБ.
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РоссияВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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