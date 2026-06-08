Путин рассказал о непростых задачах перед ОСК

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин отметил, что, несмотря на сложные задачи, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) движется вперед и решает эти задачи.

ОСК объединяет не только судоремонтные предприятия и судостроительные верфи, но и научные центры, конструкторские бюро, приборные базы.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Много непростых задач стоят перед Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в понедельник принял в Кремле главу ОСК Андрея Пучкова.

"Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются", - отметил Путин на встрече.

Кроме того, он указал на то, что ОСК объединяет не только судоремонтные предприятия, судостроительные верфи, но и научные центры, конструкторские бюро, приборные базы.

« "Предприятия и структуры, которые занимается приборами, - это наши ведущие объединения в области судостроения", - сказал президент.