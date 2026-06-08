Путин поручил продолжить работу над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.
- Президент поручил принять меры, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не приостановилась.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предпринять все меры, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не "зависла".
Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с генеральным директором ОСК Андреем Пучковым.
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"Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, - это "Ленинград" и "Сталинград", - обратился Путин к главе корпорации.