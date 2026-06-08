Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил продолжить работу над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 08.06.2026 (обновлено: 14:07 08.06.2026)

Путин поручил продолжить работу над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков во время встречи. 8 июня 2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков во время встречи. 8 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков во время встречи. 8 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.
  • Президент поручил принять меры, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не приостановилась.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предпринять все меры, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не "зависла".
Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с генеральным директором ОСК Андреем Пучковым.
«
"Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, - это "Ленинград" и "Сталинград", - обратился Путин к главе корпорации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Трамп рассказал, как у США не получилось сделать ледокол
20 мая, 19:52
 
РоссияВладимир ПутинОбществоОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала