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Путин провел встречу с гендиректором ОСК - РИА Новости, 08.06.2026
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13:45 08.06.2026 (обновлено: 13:57 08.06.2026)
Путин провел встречу с гендиректором ОСК

Путин провел встречу в Кремле с гендиректором ОСК Андреем Пучковым

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.
  • Ранее корпорация при поддержке банка ВТБ докладывала президенту о стабилизации финансового положения компании, ходе сдаточной программы и работе по модернизации и развитию производственных мощностей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что корпорация при поддержке банка ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.
Последний раз Путин и Пучков встречались в июле 2025 года, во встрече тогда также принял участие глава ВТБ Андрей Костин. Президенту было доложено о стабилизации финансового положения компании, ходе сдаточной программы и работе по модернизации и развитию производственных мощностей.
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