Путин провел встречу с гендиректором ОСК

Последний раз Путин и Пучков встречались в июле 2025 года, во встрече тогда также принял участие глава ВТБ Андрей Костин. Президенту было доложено о стабилизации финансового положения компании, ходе сдаточной программы и работе по модернизации и развитию производственных мощностей.