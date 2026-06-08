Путин провел встречу с гендиректором ОСК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.
- Ранее корпорация при поддержке банка ВТБ докладывала президенту о стабилизации финансового положения компании, ходе сдаточной программы и работе по модернизации и развитию производственных мощностей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что корпорация при поддержке банка ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.
Последний раз Путин и Пучков встречались в июле 2025 года, во встрече тогда также принял участие глава ВТБ Андрей Костин. Президенту было доложено о стабилизации финансового положения компании, ходе сдаточной программы и работе по модернизации и развитию производственных мощностей.
Путин встретился с главой "Ростеха"
7 мая, 14:12