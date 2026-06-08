Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с гендиректором ОСК Пучковым - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 08.06.2026 (обновлено: 13:31 08.06.2026)
Путин проведет встречу с гендиректором ОСК Пучковым

Песков: Путин в понедельник встретится с гендиректором ОСК Андреем Пучковым

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым.
  • Корпорация ОСК при поддержке банка ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности, и сегодня будет доклад о первых ощутимых результатах ее работы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет с докладом генеральный директор Объединенной судостроительной компании Андрей Пучков", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что корпорация при поддержке банка ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.
«
"Правительство также продолжает выделять значительные средства, ну и о таких первых ощутимых результатах работы ОСК как раз сегодня будет доклад главе государства", - сказал Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей ПучковОбъединенная судостроительная корпорацияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала