Путин проведет встречу с гендиректором ОСК Пучковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретится с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым.
- Корпорация ОСК при поддержке банка ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности, и сегодня будет доклад о первых ощутимых результатах ее работы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет с докладом генеральный директор Объединенной судостроительной компании Андрей Пучков", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что корпорация при поддержке банка ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.
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"Правительство также продолжает выделять значительные средства, ну и о таких первых ощутимых результатах работы ОСК как раз сегодня будет доклад главе государства", - сказал Песков.