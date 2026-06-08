Путин поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поблагодарил занятых в социальной сфере за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость.
- Президент отметил активное участие волонтерских и религиозных организаций, бизнес-структур в социальной работе и рост роли социального предпринимательства.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День социального работника поблагодарил занятых в этой сфере за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Высокие принципы гуманизма и милосердия, сострадания и служения людям всегда находили в нашем обществе неизменный отклик. Благодарю всех, кто занят в социальной сфере, за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость", - говорится в поздравлении главы государства.
Президент подчеркнул, что в День социального работника отдают дань уважения тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей.
Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, а также растет роль социального предпринимательства. Такое сотрудничество, по его словам, способствует повышению качества и доступности социальных услуг.
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