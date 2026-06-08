"Все кончено": в США резко отреагировали на обращение Путина к военным

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"В самом конце Путин добавил: <…> "Работайте, братья". Это значит, где бы вы ни находились, где угодно вблизи фронта — продолжайте работать, братья. Именно так солдаты говорят солдатам. И Путин обратился к бойцам, как солдат к солдатам. Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит. Этот конфликт не закончится ничем иным, кроме как полной и безоговорочной капитуляцией Украины. Все кончено", — подчеркнул эксперт.