Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что на Западе упустили из виду ключевой сигнал Владимира Путина о решимости Москвы добиться целей спецоперации.
- Скотт Риттер интерпретировал слова Путина «Работайте, братья» как обращение к солдатам, свидетельствующее о намерении довести конфликт до полной и безоговорочной капитуляции Украины.
- По словам Риттера, попытки Украины навязать свои условия урегулирования конфликта обречены на провал.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На Западе упустили из виду ключевой сигнал Владимира Путина, свидетельствующий о решимости Москвы добиться целей спецоперации, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью для издания Consortium News.
«
"В самом конце Путин добавил: <…> "Работайте, братья". Это значит, где бы вы ни находились, где угодно вблизи фронта — продолжайте работать, братья. Именно так солдаты говорят солдатам. И Путин обратился к бойцам, как солдат к солдатам. Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит. Этот конфликт не закончится ничем иным, кроме как полной и безоговорочной капитуляцией Украины. Все кончено", — подчеркнул эксперт.
«
"Украинцы сами обрекают себя на катастрофу. <…> Любой, кто до сих пор не понял, что эта война закончится исключительно капитуляцией Украины, просто пропустил мимо ушей все, что президент говорил на протяжении всего этого форума", — добавил Риттер.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
В пятницу Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что послание Зеленского написано "с элементами хамства", поэтому встречаться с ним пока нет смысла. Да и в целом, подчеркнул он, говорить надо не с Киевом, а с российскими военными на линии боевого соприкосновения. Президент обратился к бойцам с фразой "работайте, братья".