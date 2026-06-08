Еще 6 кластеров проекта "Профессионалитет" создадут в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Шесть новых кластеров федерального проекта "Профессионалитет" создадут в Нижегородской области в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сразу шесть новых образовательно-производственных кластеров федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" будут созданы в Нижегородской области в 2027 году. Инициативу региона поддержали в министерстве просвещения Российской Федерации по итогам рассмотрения заявок. Из почти 400 заявок поддержку получили лишь 95", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, с учетом 16 действующих кластеров "Профессионалитета" и трех, которые откроются в этом году, в 2027 году в регионе будет работать уже 25 кластеров.

"Благодарю министерство просвещения России за поддержку инициативы региона, за возможность поступательно развивать среднее профессиональное образование в Нижегородской области. Программа "Профессионалитет" – это новые возможности и для студентов, и для их педагогов, и для предприятий, которые заинтересованы в молодых высококвалифицированных кадрах", – цитирует пресс-служба Никитина.

По его словам, проект позволяет вдохнуть новую жизнь в учебные пространства, усовершенствовать образовательные программы, а главное - выстроить бесшовность перехода выпускников на рабочее место. Губернатор обратил внимание, что сеть кластеров, создаваемая в регионе, охватывает самые разные отрасли экономики.

"Крайне важно готовить кадры не только для производств, но и для социальной сферы. Ранее мы уже запустили работу образовательного кластера на базе педагогического колледжа в Дзержинске, и по итогам нового отбора откроем второй центр педагогических компетенций - в Нижегородском губернском колледже. Огромная победа – это одобрение нашей заявки на создание медицинского кластера", – рассказал глава региона.

Он уточнил, что с 2027 года будущих экспертов в области клинической и профилактической медицины начнут готовить на базе Нижегородского медицинского колледжа.

В новом педагогическом кластере предусмотрят шесть профильных направлений подготовки. Там смогут получить качественное образование, например, будущие специалисты по дошкольному образованию и учителя начальных классов, в том числе эксперты по коррекционной педагогике.

Кластер по клинической и профилактической медицине объединит не только Нижегородский медицинский колледж и его филиалы, но и Арзамасский медицинский колледж, а также 24 организации здравоохранения в различных муниципалитетах, говорится в сообщении. Запланировано обучение специалистов общей практики, лаборантов, стоматологов и медсестер.

По данным пресс-службы, одобрение также получили проекты создания кластера топливно-энергетического комплекса при Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства, кластера судостроения при Сормовском механическом техникуме, кластера отрасли сельского хозяйства при Нижегородском технологическом техникуме и кластера радиоэлектронной отрасли при Арзамасском приборостроительном колледже имени Пландина.

В топливно-энергетическом кластере будут готовить специалистов по обслуживанию и эксплуатации электрических и тепловых станций, строительству и эксплуатации зданий и сооружений, водоснабжению и водоотведению, а также сварщиков и слесарей по ремонту строительных машин. В судостроительном кластере будут готовить не только судостроителей-судоремонтников металлических судов и судовых слесарей-монтажников, но и электромонтеров, сварщиков, операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков и других специалистов.

Новый кластер в отрасли сельского хозяйства будет специализироваться на переработке продукции. В кластере радиоэлектронной отрасли в Арзамасе обучение будет проходить по семи специальностям. В их числе – управление программным обеспечением в радиоэлектронной отрасли, техническая эксплуатация информационных систем, обслуживание авиационного оборудования и другие.