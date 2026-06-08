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Священник рассказал о главной задаче в Петров пост - РИА Новости, 08.06.2026
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Религия
 
02:04 08.06.2026
Священник рассказал о главной задаче в Петров пост

Священник Борисов: главная задача Петрова поста — духовно собраться

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная задача Петрова поста — духовно собраться и получить правильный молитвенный настрой, приблизившись к идеалам апостолов Петра и Павла, заявил служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
  • В 2026 году Петров пост начинается в Русской православной церкви 8 июня и продлится 34 дня и закончится 11 июля.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Главная задача Петрова поста - духовно собраться, приблизиться к идеалам апостолов Петра и Павла, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
В Русской православной церкви 8 июня начинается Петров пост, в 2026 году он продлится 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван пост. Во время Петрова поста запрещено есть мясо, яйца и молочные продукты, также не во все дни можно есть рыбу. Но, по словам Борисова, пищевой компонент поста "не является определяющим".
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"Главная задача Петрова поста состоит в том, чтобы мы могли духовно собраться, получить правильный молитвенный настрой. Только в этом случае мы достигнем верных результатов и по окончании Апостольского поста получим от Бога, как сказано в песнопении, "Петрову твердость и Павлов разум". Речь про доброе упорство в вере апостола Петра, который через покаяние преодолел опыт предательства, и про интеллектуальную высоту веры Павла", - сказал Борисов.
Он пояснил, что так Церковь показывает, что в духовной жизни важное значение имеют и твердость веры, и сила разума.
"Смысл Петрова поста заключается в том, чтобы помочь нам приблизиться к идеалу святости святых апостолов Петра и Павла. Сами они в течение жизни старались соблюдать воздержание, понимая, что только таким образом смогут преодолеть недостатки личности и приблизиться к Богу", - заключил собеседник агентства.
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