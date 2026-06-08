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Посольство России рекомендует гражданам воздержаться от посещения Израиля - РИА Новости, 08.06.2026
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13:07 08.06.2026 (обновлено: 14:19 08.06.2026)
Посольство России рекомендует гражданам воздержаться от посещения Израиля

Посольство РФ советует гражданам воздержаться от посещения Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство в Тель-Авиве рекомендует россиянам воздержаться от посещения Израиля.
  • Рекомендация связана с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендует гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля до прояснения обстановки в сфере безопасности, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации", - заявили в посольстве.
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