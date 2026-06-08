Посольство России рекомендует гражданам воздержаться от посещения Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство в Тель-Авиве рекомендует россиянам воздержаться от посещения Израиля.
- Рекомендация связана с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендует гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля до прояснения обстановки в сфере безопасности, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"В связи с обострением обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до прояснения ситуации", - заявили в посольстве.