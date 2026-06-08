Посольство России в ФРГ назвало попытки изменить смысл Победы кощунством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в ФРГ назвало недопустимыми и кощунственными попытки нивелировать символы Победы над фашизмом в Германии.
- Депутаты Берлина от фракций СДПГ и "Зеленых" выступили с инициативой установить пояснительные стенды у советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене.
- В сообщении российского посольства подчеркивается священность и неприкосновенность символов, увековечивающих подвиг советских воинов.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Посольство России в Берлине назвало недопустимыми и кощунственными попытки в Германии нивелировать символы Победы над фашизмом в связи с инициативами берлинских депутатов установить пояснительные стенды у советских мемориалов.
Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в Палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".
"Решающая роль Красной армии и советского народа в освобождении Германии и Европы от нацизма неоспорима. Увековеченные в камне символы служат напоминанием о подвиге советских воинов и колоссальных жертвах, положенных на алтарь Победы. Эти символы священны и неприкосновенны. Любые попытки нивелировать их значение, изменить первоначальный смысл, поместить в иной исторический контекст - недопустимы и кощунственны", - говорится в сообщении российского посольства.
В посольстве также напомнили, что советские воинские захоронения, включая центральные берлинские мемориалы, находятся под защитой российско-германского Межправительственного соглашения об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт раскритиковала ранее инициативу берлинских депутатов, назвав ее "совершенно безумной", а самих авторов инициативы от "Зеленых" назвала "одержимыми ненавистью к России". Представитель партии "Альтернатива для Германии" Мартин Трефцер также назвал такое предложение "контрпродуктивным".
Полиция Берлина, начиная с 2022 года, регулярно вводит 8-9 мая запреты на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости ранее назвал запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма.
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