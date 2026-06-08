Посольство России в ФРГ назвало попытки изменить смысл Победы кощунством

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Посольство России в Берлине назвало недопустимыми и кощунственными попытки в Германии нивелировать символы Победы над фашизмом в связи с инициативами берлинских депутатов установить пояснительные стенды у советских мемориалов.

В посольстве также напомнили, что советские воинские захоронения, включая центральные берлинские мемориалы, находятся под защитой российско-германского Межправительственного соглашения об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.