В Белгородской области ликвидируют последствия взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Беловское Белгородского округа произошла детонация.

Пострадали пять мирных жительниц, повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.

Жителям близлежащих территорий предложили временно переместиться в более безопасное место, часть из них предпочла переждать в ПВР.

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Экстренные службы ликвидируют последствия детонации в Белгородской области, местным жителям предложили временно выехать в более безопасное место, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Ранее в оперштабе региона информировали, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц, в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. По данным властей, экстренные службы оперативно выехали на место и ликвидируют последствия. Работа на месте ЧП продолжается.

"Пока работают специалисты, людям из близлежащих территорий было предложено переместиться в более безопасное место. Большая часть жителей решили на время остановиться у родственников. Часть жителей окрестных домов предпочла переждать в ПВР", - сообщили в правительстве.