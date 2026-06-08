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В Белгородской области ликвидируют последствия взрыва - РИА Новости, 08.06.2026
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21:47 08.06.2026 (обновлено: 21:52 08.06.2026)
В Белгородской области ликвидируют последствия взрыва

В селе Беловское Белгородской области ликвидируют последствия детонации

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Беловское Белгородского округа произошла детонация.
  • Пострадали пять мирных жительниц, повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.
  • Жителям близлежащих территорий предложили временно переместиться в более безопасное место, часть из них предпочла переждать в ПВР.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Экстренные службы ликвидируют последствия детонации в Белгородской области, местным жителям предложили временно выехать в более безопасное место, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в оперштабе региона информировали, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц, в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. По данным властей, экстренные службы оперативно выехали на место и ликвидируют последствия. Работа на месте ЧП продолжается.
"Пока работают специалисты, людям из близлежащих территорий было предложено переместиться в более безопасное место. Большая часть жителей решили на время остановиться у родственников. Часть жителей окрестных домов предпочла переждать в ПВР", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что проводится оценка нанесенного ущерба.
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