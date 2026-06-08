Инсулиновые помпы бесплатно устанавливают детям в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 июн – РИА Новости. Медики больницы №20 в Красноярске начали бесплатную установку инсулиновых помп детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.

« "Юные пациенты с сахарным диабетом первого типа теперь могут установить инсулиновые помпы в стенах Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона. Процедура стала доступна после получения учреждением лицензии на высокотехнологичную помощь по профилю "Педиатрия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее эта медицинская услуга предоставлялась преимущественно в краевых учреждениях или на коммерческой основе. Теперь установка помп проводится за счет средств ОМС в рамках программы государственных гарантий.

В минздраве обратили внимание, что инсулиновая помпа является современным методом введения инсулина, имитирующим работу здоровой поджелудочной железы. В отличие от ежедневных инъекций шприц-ручками, помпа обеспечивает непрерывную подачу инсулина. Это снижает риск резких скачков сахара, улучшает гликемический контроль и позволяет ребенку вести более гибкий образ жизни.

Для пациента и его родителей, отметили в министерстве, в 20-й больнице проводят комплексное обследование, подбор и установку помпы, расчет стартовых доз, обучение работе с устройством и подсчету хлебных единиц. Расходные материалы на этапе госпитализации также предоставляют бесплатно.

Показания к установке определяет лечащий эндокринолог по месту жительства ребенка. Решение об отборе на высокотехнологичную медпомощь принимает врачебная комиссия 20-й больницы. Для инициации процесса родителям нужно обратиться к районному эндокринологу с выписками и данными мониторинга глюкозы.

« "Установка помпы – это не просто медицинская манипуляция, а обучение новой философии жизни с диабетом. Благодаря лицензии мы можем установить устройство и провести полный цикл настройки и обучения семьи в условиях круглосуточного стационара. Это повышает эффективность терапии и безопасность ребенка", – цитирует минздрав замглавврача по детству Юлию Кузнецову.

Детское отделение больницы №20 рассчитано на 30 коек кардиологического профиля и 15 коек эндокринологического профиля. Там работают два врача-эндокринолога, а также функционирует "Школа сахарного диабета". Пациенты и их родители приобретают знания о заболевании, принципах самоконтроля и современных методах лечения.