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Народный фронт передаст 619 тысяч банок рыбной продукции для новых регионов - РИА Новости, 08.06.2026
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Надежные люди
 
15:52 08.06.2026
Народный фронт передаст 619 тысяч банок рыбной продукции для новых регионов

Народный фронт передаст более 619 тыс банок рыбной продукции для новых регионов

© Народный фронтНародный фронт передаст более 619 тысяч банок рыбных консервов жителям новых и приграничных регионов и бойцам спецоперации
Народный фронт передаст более 619 тысяч банок рыбных консервов жителям новых и приграничных регионов и бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Народный фронт
Народный фронт передаст более 619 тысяч банок рыбных консервов жителям новых и приграничных регионов и бойцам спецоперации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный фронт передаст более 619 тысяч банок рыбных консервов жителям новых и приграничных регионов, а также бойцам спецоперации.
  • Продукты распределят среди многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, граждан в трудной жизненной ситуации, социальных учреждений и бойцов СВО.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Народный фронт передаст более 619 тысяч банок рыбных консервов жителям новых и приграничных регионов, а также бойцам спецоперации, сообщили в пресс-службе общественного движения.
«
"В рамках гуманитарной миссии Народный фронт направил крупную партию продовольствия мирному населению освобожденных и приграничных территорий, а также военнослужащим на передовой. Сейчас в путь отправилась первая колонна весом 40 тонн – это 180 тысяч банок. Всего же планируется доставить более 619 тысяч рыбных консервов", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что продукты будут распределены через региональные гуманитарные центры. Помощь получат многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, попавшие в трудную жизненную ситуацию граждане, соцучреждения и бойцы СВО.
"Уже сегодня мы загружаем первую партию, которая в ближайшее время прибудет в ключевой хаб в Ростове-на-Дону, а оттуда отправится в новые и прифронтовые регионы, в социальные учреждения. Мы наблюдаем масштабное сплочение страны: и обычные люди, которые плетут маскировочные сети для солдат, и крупный бизнес – все стоят в одном строю", - цитирует пресс-служба первого замруководителя исполкома Народного фронта, руководителя Молодежки Народного фронта Владимира Тараненко.
 
Надежные людиРостов-на-ДонуВооруженные силы РФОбщероссийский народный фронт
 
 
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