Народный фронт передаст 619 тысяч банок рыбной продукции для новых регионов

"В рамках гуманитарной миссии Народный фронт направил крупную партию продовольствия мирному населению освобожденных и приграничных территорий, а также военнослужащим на передовой. Сейчас в путь отправилась первая колонна весом 40 тонн – это 180 тысяч банок. Всего же планируется доставить более 619 тысяч рыбных консервов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что продукты будут распределены через региональные гуманитарные центры. Помощь получат многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью, попавшие в трудную жизненную ситуацию граждане, соцучреждения и бойцы СВО.

"Уже сегодня мы загружаем первую партию, которая в ближайшее время прибудет в ключевой хаб в Ростове-на-Дону, а оттуда отправится в новые и прифронтовые регионы, в социальные учреждения. Мы наблюдаем масштабное сплочение страны: и обычные люди, которые плетут маскировочные сети для солдат, и крупный бизнес – все стоят в одном строю", - цитирует пресс-служба первого замруководителя исполкома Народного фронта, руководителя Молодежки Народного фронта Владимира Тараненко.