Рейтинг@Mail.ru
Ряд стран в ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 08.06.2026
Ряд стран в ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией, заявил Полянский

Полянский: ряд стран ЕС в ОБСЕ неформально признают необходимость диалога с РФ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд европейских стран в ОБСЕ неформально признают необходимость возобновления диалога с Россией, заявил Дмитрий Полянский.
  • Эти страны не могут продвинуть такую позицию через Евросоюз и НАТО из-за важности блокового подхода.
  • Европейские страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам внешней политики.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран в ОБСЕ неформально признают необходимость возобновления диалога с Россией, заявил журналистам постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, у российской стороны в кулуарах площадки ОБСЕ ведется общение с рядом стран Европы "по разным сюжетам".
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Постпред России при ОБСЕ оценил состояние организации
Вчера, 02:51
"Я бы не стал никого выделять, потому что если я их назову, то это будет использовано против них. Могу сказать, что есть ряд европейских стран, которые понимают важность возобновления диалога с Россией. Но они не могут продвинуть такую позицию через Евросоюз и НАТО, потому что не готовы оспаривать важность блокового подхода", - сказал он.
В частности, по его словам, "евробюрократия в ЕС следит за тем, чтобы никто из стройных рядов не выбивался и все "ходили стадом".
"Европейские страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам внешней политики. Это вопрос сознательного самоограничения, а не то, что там кто-то их сейчас заставляет молчать. Решили так и однажды передали полномочия на наднациональный уровень и теперь этому следуют", - пояснил дипломат.
ЕС при этом, по его словам, жестко следит за тем, чтобы в принципиальных позициях стран-членов, в частности, по России, "не было зазоров".
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Постпред России при ОБСЕ рассказал, как ЕС мешает договору с Украиной
4 июня, 17:18
 
В миреРоссияЕвропаДмитрий ПолянскийОБСЕЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала