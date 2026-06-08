Ряд стран в ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд европейских стран в ОБСЕ неформально признают необходимость возобновления диалога с Россией, заявил Дмитрий Полянский.
- Эти страны не могут продвинуть такую позицию через Евросоюз и НАТО из-за важности блокового подхода.
- Европейские страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам внешней политики.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран в ОБСЕ неформально признают необходимость возобновления диалога с Россией, заявил журналистам постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Я бы не стал никого выделять, потому что если я их назову, то это будет использовано против них. Могу сказать, что есть ряд европейских стран, которые понимают важность возобновления диалога с Россией. Но они не могут продвинуть такую позицию через Евросоюз и НАТО, потому что не готовы оспаривать важность блокового подхода", - сказал он.
В частности, по его словам, "евробюрократия в ЕС следит за тем, чтобы никто из стройных рядов не выбивался и все "ходили стадом".
"Европейские страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам внешней политики. Это вопрос сознательного самоограничения, а не то, что там кто-то их сейчас заставляет молчать. Решили так и однажды передали полномочия на наднациональный уровень и теперь этому следуют", - пояснил дипломат.
ЕС при этом, по его словам, жестко следит за тем, чтобы в принципиальных позициях стран-членов, в частности, по России, "не было зазоров".