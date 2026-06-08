Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии в ОБСЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский сообщил о корректировке позиции Венгрии в ОБСЕ после смены правительства.
- Новая венгерская делегация теперь чаще присоединяется к позиции Евросоюза и не блокирует общие заявления и выступления.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о корректировке позиции Венгрии в организации после смены правительства.
"Они (представители Венгрии - ред.) могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала", - сказал Полянский, уточнив, что такая тенденция стала наблюдаться после смены венгерского правительства.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия "Тиса" Петера Мадьяра. Он вступил в должность премьера, сменив на этом посту Виктора Орбана. Новый премьер-министр Венгрии на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
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