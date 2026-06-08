Многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки России, заявил Полянский

Российская сторона неоднократно заявляла, что ОБСЕ утратила роль площадки для равноправного диалога по вопросам безопасности и все чаще используется странами ЕС и НАТО для продвижения согласованных антироссийских подходов, в том числе в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Москва выступает за возвращение организации к ее первоначальным принципам работы.

На вопрос, есть ли в ОБСЕ страны, которые поддерживают российские оценки происходящего, Полянский отметил, что официально, в микрофон - это в основном Белоруссия. "А в кулуарах - достаточно многие. Есть страны, которые не присоединяются к каким-либо антироссийским инициативам, но они как правило официально не выступают. Что касается стран ЕС и НАТО, то они последовательно следуют блоковой дисциплине. И даже если некоторые из них проявляют какое-то понимание к нашей позиции, то на официальных заседаниях мы это никак не чувствуем", - сказал постпред РФ.