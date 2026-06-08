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Многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки России, заявил Полянский - РИА Новости, 08.06.2026
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19:21 08.06.2026
Многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки России, заявил Полянский

Полянский: многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки российской стороны

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки российской стороны, но не говорят об этом публично, заявил Дмитрий Полянский.
  • Российская сторона выступает за возвращение ОБСЕ к ее первоначальным принципам работы и считает, что организация утратила роль площадки для равноправного диалога.
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки российской стороны, но не говорят об этом публично, заявил журналистам постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Российская сторона неоднократно заявляла, что ОБСЕ утратила роль площадки для равноправного диалога по вопросам безопасности и все чаще используется странами ЕС и НАТО для продвижения согласованных антироссийских подходов, в том числе в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Москва выступает за возвращение организации к ее первоначальным принципам работы.
На вопрос, есть ли в ОБСЕ страны, которые поддерживают российские оценки происходящего, Полянский отметил, что официально, в микрофон - это в основном Белоруссия. "А в кулуарах - достаточно многие. Есть страны, которые не присоединяются к каким-либо антироссийским инициативам, но они как правило официально не выступают. Что касается стран ЕС и НАТО, то они последовательно следуют блоковой дисциплине. И даже если некоторые из них проявляют какое-то понимание к нашей позиции, то на официальных заседаниях мы это никак не чувствуем", - сказал постпред РФ.
При этом он уточнил, что эти неофициальные контакты проявляют достаточную заинтересованность к позиции российской стороны. "Никто не уходит от такого разговора, за исключением каких-то немногих, наиболее русофобских стран", - уточнил Полянский.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Ряд стран в ОБСЕ признают необходимость диалога с Россией, заявил Полянский
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