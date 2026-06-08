Девушка на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото

Девушка на Большом Москворецком мосту в Москве

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ В понедельник в Москве ожидается температура воздуха до плюс 28 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Во второй половине дня небо начнет накрывать облачность, а к вечеру ожидается ливневый дождь с грозой.

Большую часть недели погода будет жаркой, прохлада вернется в Москву только к выходным.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гроза, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В первой половине дня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, но во второй половине небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Температура воздуха успеет повысится до плюс 25 - плюс 28 градусов, что даже теплее положенного на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы порывы могу достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.