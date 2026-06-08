Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 08.06.2026 (обновлено: 10:38 08.06.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются гроза и до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка на Большом Москворецком мосту в Москве
Девушка на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Девушка на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В понедельник в Москве ожидается температура воздуха до плюс 28 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.
  • Во второй половине дня небо начнет накрывать облачность, а к вечеру ожидается ливневый дождь с грозой.
  • Большую часть недели погода будет жаркой, прохлада вернется в Москву только к выходным.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Гроза, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В первой половине дня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, но во второй половине небо начнут постепенно накрывать многослойные облака. К вечеру небо разразится ливневым дождем с грозой. Температура воздуха успеет повысится до плюс 25 - плюс 28 градусов, что даже теплее положенного на макушку лета по многолетним климатическим наблюдениям", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы порывы могу достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.
"Большую часть недели погода будет довольна жаркая. По ночам плюс 13 - плюс 18, днем - до плюс 25 - плюс 30 градусов. Освежающие дожди и прохлада вернуться в Москву только к выходным", - добавил он.
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве
6 июня, 17:30
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала