Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на поезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машинист Анатолий, пострадавший от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня, остается в больнице с повреждениями обеих стоп и осколочными ранениями тела, сообщила Яна Лантратова.
- Омбудсмен Крыма Александр Штехбарт навестил Анатолия в больнице и рассказал ему о мерах социальной поддержки.
- Пациенты, пострадавшие в результате атаки БПЛА в Симферополе, идут на поправку: один человек переведен из реанимации в хирургию, другой пациентке вернулось зрение.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Машинист, пострадавший от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня, остается в больнице с повреждениями обеих стоп и осколочными ранениями тела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
По ее словам, Штехбарт поговорил с Анатолием и лечащим персоналом. Он рассказал о мерах социальной поддержки и оставил контактный телефон, чтобы семья пострадавшего могла в любой момент обратиться за помощью.
"Отдельно Александр Штехбарт узнал о состоянии пациентов, которых навещал после атаки БПЛА в Симферополе. Им становится лучше. Один человек переведен из реанимации в хирургию. Другой пациентке вернулось зрение", - добавила Лантратова.
Четвертого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
В субботу омбудсмен сообщала, что Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших от атаки БПЛА. Так, в больнице на тот момент оставались шесть человек, один из них был в тяжелом состоянии.
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