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Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на поезд - РИА Новости, 08.06.2026
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Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на поезд

Лантратова: пострадавший при атаке на поезд в Крыму машинист остается в больнице

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машинист Анатолий, пострадавший от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня, остается в больнице с повреждениями обеих стоп и осколочными ранениями тела, сообщила Яна Лантратова.
  • Омбудсмен Крыма Александр Штехбарт навестил Анатолия в больнице и рассказал ему о мерах социальной поддержки.
  • Пациенты, пострадавшие в результате атаки БПЛА в Симферополе, идут на поправку: один человек переведен из реанимации в хирургию, другой пациентке вернулось зрение.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Машинист, пострадавший от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня, остается в больнице с повреждениями обеих стоп и осколочными ранениями тела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил в больнице машиниста Анатолия, пострадавшего от атаки ВСУ.
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"Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
По ее словам, Штехбарт поговорил с Анатолием и лечащим персоналом. Он рассказал о мерах социальной поддержки и оставил контактный телефон, чтобы семья пострадавшего могла в любой момент обратиться за помощью.
"Отдельно Александр Штехбарт узнал о состоянии пациентов, которых навещал после атаки БПЛА в Симферополе. Им становится лучше. Один человек переведен из реанимации в хирургию. Другой пациентке вернулось зрение", - добавила Лантратова.
Четвертого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь.
В субботу омбудсмен сообщала, что Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших от атаки БПЛА. Так, в больнице на тот момент оставались шесть человек, один из них был в тяжелом состоянии.
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