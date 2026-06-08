Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на поезд

Краткий пересказ от РИА ИИ Машинист Анатолий, пострадавший от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня, остается в больнице с повреждениями обеих стоп и осколочными ранениями тела, сообщила Яна Лантратова.

Омбудсмен Крыма Александр Штехбарт навестил Анатолия в больнице и рассказал ему о мерах социальной поддержки.

Пациенты, пострадавшие в результате атаки БПЛА в Симферополе, идут на поправку: один человек переведен из реанимации в хирургию, другой пациентке вернулось зрение.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Машинист, пострадавший от атаки ВСУ на поезд в Крыму 4 июня, остается в больнице с повреждениями обеих стоп и осколочными ранениями тела, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил в больнице машиниста Анатолия, пострадавшего от атаки ВСУ

"Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз", - написала Лантратова в канале на платформе " Макс ".

По ее словам, Штехбарт поговорил с Анатолием и лечащим персоналом. Он рассказал о мерах социальной поддержки и оставил контактный телефон, чтобы семья пострадавшего могла в любой момент обратиться за помощью.

"Отдельно Александр Штехбарт узнал о состоянии пациентов, которых навещал после атаки БПЛА в Симферополе . Им становится лучше. Один человек переведен из реанимации в хирургию. Другой пациентке вернулось зрение", - добавила Лантратова.

Четвертого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь