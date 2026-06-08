Порядка 850 катафотов обустроили на регдорогах Подмосковья

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты Мосавтодора смонтировали на региональных дорогах Подмосковья около 850 катафотов в рамках мероприятий по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Специалисты Мосавтодора оборудовали катафотами 14 участков региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Светоотражающие элементы расположили на оси дорог в шахматном порядке, чтобы привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Наибольший объем работ специалисты выполнили в муниципальном округе Луховицы – более 300 катафотов обустроили на шести участках дорог, среди которых подъезды к поселку Красная Пойма, селу Дединово и деревне Буково. А лидером по количеству установленных "маячков" стала автомобильная дорога Дмитров – Талдом, где в районе СНТ Лель Дмитровского округа и у деревни Дубки Талдомского округа обустроили более 260 катафотов.