Почти 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Почти 500 человек смогли пройти профилактический осмотр в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", она состоялась в минувшие выходные в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей работали в 33 округах, в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других.

"В этом году в Московской области мы возобновили акцию “Проверь свое здоровье в парке”. Только за минувшие выходные возможностью пройти профилактический осмотр на свежем воздухе воспользовались почти 500 человек. В случае выявления отклонений пациенты направлялись на более углубленное обследование в поликлинику по месту прикрепления", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.