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Почти 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2026
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Новости Подмосковья
 
15:38 08.06.2026
Почти 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

В акции "Проверь свое здоровье в парке" в Подмосковье поучаствовали 500 человек

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиАкция "Проверь свое здоровье в парке" в Московской области
Акция Проверь свое здоровье в парке в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Акция "Проверь свое здоровье в парке" в Московской области
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Почти 500 человек смогли пройти профилактический осмотр в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", она состоялась в минувшие выходные в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выездные бригады врачей работали в 33 округах, в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне, Можайске и других.
"В этом году в Московской области мы возобновили акцию “Проверь свое здоровье в парке”. Только за минувшие выходные возможностью пройти профилактический осмотр на свежем воздухе воспользовались почти 500 человек. В случае выявления отклонений пациенты направлялись на более углубленное обследование в поликлинику по месту прикрепления", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
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