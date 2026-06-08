Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации "Почты России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство представило законопроект о модернизации «Почты России».

Законопроект предусматривает отмену комиссии банков за прием электронных платежей за ЖКУ через «Почту России» и внедрение рассылок квитанций через портал «Госуслуги».

«Почта России» сможет привлекать других юрлиц и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке отправлений, а также будет заниматься приемом и доставкой заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Правительство представило законопроект о модернизации "Почты России", сообщило Минцифры.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку Почты России , ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Среди прочего документ предусматривает, что банки перестанут брать с "Почты России" комиссию за прием электронных платежей за жилье и коммунальные услуги, что избавит население от скрытых сборов при оплате через почту. При этом квитанции будут рассылать через портал "Госуслуги", чтобы люди могли получать и оплачивать их, не дожидаясь бумажного письма.

Бумажные квитанции будут по-прежнему доставлять пенсионерам и льготникам, а также тем, у кого нет учетной записи на "Госуслугах". Эта функция останется бесплатной.

Отдельное положение законодательно закрепляет статус электронной информационной системы "Почты России". Физические лица и компании смогут создавать цифровые почтовые ящики и получать через них юридически значимые документы. Это позволит ускорить и упростить некоторые процедуры.

Кроме того, "Почта России" сможет привлекать другие юрлица и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке писем и посылок, что ускорит процесс. Графики работы почтовых отделений скорректируют с учетом реальной нагрузки и потребностей местных жителей.

Предполагается также ограничить круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Пользоваться ими смогут только "Почта России" и управляющие компании, выбранные общим собранием собственников. Это избавит жильцов от нежелательной рекламы.