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Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации "Почты России" - РИА Новости, 08.06.2026
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12:18 08.06.2026 (обновлено: 14:15 08.06.2026)
Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации "Почты России"

В Госдуму внесли проект о модернизации "Почты России"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Отделение "Почты России"
 Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение "Почты России". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство представило законопроект о модернизации «Почты России».
  • Законопроект предусматривает отмену комиссии банков за прием электронных платежей за ЖКУ через «Почту России» и внедрение рассылок квитанций через портал «Госуслуги».
  • «Почта России» сможет привлекать других юрлиц и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке отправлений, а также будет заниматься приемом и доставкой заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Правительство представило законопроект о модернизации "Почты России", сообщило Минцифры.
"Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку Почты России, ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан", — говорится в публикации на платформе "Макс".
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Среди прочего документ предусматривает, что банки перестанут брать с "Почты России" комиссию за прием электронных платежей за жилье и коммунальные услуги, что избавит население от скрытых сборов при оплате через почту. При этом квитанции будут рассылать через портал "Госуслуги", чтобы люди могли получать и оплачивать их, не дожидаясь бумажного письма.
Бумажные квитанции будут по-прежнему доставлять пенсионерам и льготникам, а также тем, у кого нет учетной записи на "Госуслугах". Эта функция останется бесплатной.
Отдельное положение законодательно закрепляет статус электронной информационной системы "Почты России". Физические лица и компании смогут создавать цифровые почтовые ящики и получать через них юридически значимые документы. Это позволит ускорить и упростить некоторые процедуры.
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Кроме того, "Почта России" сможет привлекать другие юрлица и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке писем и посылок, что ускорит процесс. Графики работы почтовых отделений скорректируют с учетом реальной нагрузки и потребностей местных жителей.
Предполагается также ограничить круг организаций, имеющих доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Пользоваться ими смогут только "Почта России" и управляющие компании, выбранные общим собранием собственников. Это избавит жильцов от нежелательной рекламы.
Еще одним нововведением станет прием и доставка через почту заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Благодаря этому люди смогут получать такие услуги без визита в соответствующие ведомства, что особенно актуально для отдаленных населенных пунктов.
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