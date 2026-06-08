Челябинская область подписала более 20 соглашений на ПМЭФ

«

"Все эти наработки мы активно продвигаем внутри страны, в первую очередь, в городах нашего присутствия. Подписанное соглашение позволяет синхронизировать наши усилия с Челябинской областью на годы вперед. В регионе работают стратегические предприятия атомной отрасли, и мы заинтересованы в том, чтобы города, где они расположены, успешно развивались. В прошлом году на ПМЭФ мы договорились с руководством Челябинской области о совместной разработке мастер-планов для атомных городов в соответствии с поручением президента. К этому форуму мы пришли с уже готовыми мастер-планами, и теперь наша общая задача – вместе начать реализацию масштабных проектов, чтобы сделать атомные города еще более современными, комфортными и привлекательными для жизни", – цитирует пресс-служба слова Лихачева.