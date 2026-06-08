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Челябинская область подписала более 20 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2026
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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
10:53 08.06.2026
Челябинская область подписала более 20 соглашений на ПМЭФ

Текслер: Челябинская область подписала более 20 соглашений на ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСессия "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности" на ПМЭФ
Сессия Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сессия "Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности" на ПМЭФ
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн - РИА Новости. Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня, подписала более 20 соглашений на общую сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил глава региона Алексей Текслер.
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"Петербургский международный экономический форум для Челябинской области прошел очень продуктивно. Провели около 40 встреч, подписали более 20 соглашений на общую сумму свыше 50 миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику региона и создание более 1300 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона слова Текслера.
Он уточнил, что подписанные оглашения охватывают ключевые отрасли региона — от машиностроения и обрабатывающей промышленности до агропрома, а также проекты в сфере спорта, культуры и образования.
Также глава региона отметил, что важным итогом стало вхождение Челябинской области в десятку регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности.
Кроме того, по словам губернатора, форум дал возможность обсудить широкий круг вопросов в рамках сессий. "Речь шла о развитии экономики с региональным акцентом, о вопросах, связанных с работой комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", а также о развитии креативных индустрий. И здесь Челябинская область также является одним из лидеров", - сказал Текслер.
По данным пресс-службы, в рамках ПМЭФ-2026 госкорпорация "Росатом" и Челябинская область продлили соглашение о сотрудничестве - документ даст дополнительный импульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию Озерска, Снежинска и Трехгорного.
По словам генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева, "Росатом" сегодня аккумулирует не только компетенции в сфере использования мирного атома, но и новые направления развития высоких технологий.
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"Все эти наработки мы активно продвигаем внутри страны, в первую очередь, в городах нашего присутствия. Подписанное соглашение позволяет синхронизировать наши усилия с Челябинской областью на годы вперед. В регионе работают стратегические предприятия атомной отрасли, и мы заинтересованы в том, чтобы города, где они расположены, успешно развивались. В прошлом году на ПМЭФ мы договорились с руководством Челябинской области о совместной разработке мастер-планов для атомных городов в соответствии с поручением президента. К этому форуму мы пришли с уже готовыми мастер-планами, и теперь наша общая задача – вместе начать реализацию масштабных проектов, чтобы сделать атомные города еще более современными, комфортными и привлекательными для жизни", – цитирует пресс-служба слова Лихачева.
Кроме того, на ПМЭФ в рамках сессии "Бренд места: от смысла и ценностей к экономическому эффекту" были обозначены подходы к территориальному брендингу Челябинской области, и как транформация образа территории напрямую влияет на инвестиционную привлекательность, развитие МСП и креативных индустрий, поясняет пресс-служба.
По словам зампредседателя правительства региона Антона Артемова, за последние несколько лет Челябинская область выполнила переход от монообраза "опорный край державы" к многомерной идентичности.
"Сегодня Южный Урал – это инженерные хабы, экологический и культурный туризм, модернизация промышленного дизайна. Мы наблюдаем, как новый ценностный нарратив формирует лояльность к региону, повышает конверсию в инвестиции, обеспечивает приток специалистов и рост турпотока", – цитирует пресс-служба слова Артемова.
Он отметил, что современный бренд Челябинской области строится не только на логотипах и слоганах, но и на ценностях.
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"Южный Урал, как пространство технологической модернизации, экологической ответственности, культурного наследия и человеческого потенциала, перезапускает бренд территории и обеспечивает развитие новых секторов экономики. Все это создает мультипликативный эффект для валового регионального продукта и бюджета региона", – резюмировал Артемов.
 
Челябинская областьЧелябинская областьАлексей ТекслерАлексей ЛихачевОзерскСнежинскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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