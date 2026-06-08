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Gloria Jeans хочет продать производственные площадки в Ростовской области - РИА Новости, 08.06.2026
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08:34 08.06.2026 (обновлено: 11:41 08.06.2026)
Gloria Jeans хочет продать производственные площадки в Ростовской области

Gloria Jeans хочет продать две производственные площадки в Ростовской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМагазин Gloria Jeans в Москве
Магазин Gloria Jeans в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Магазин Gloria Jeans в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сеть магазинов одежды Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области.
  • Общая площадь помещений в Шахтах и Новошахтинске составляет 148,6 тысячи квадратных метров.
  • Эти площадки — последние крупные производственные активы Gloria Jeans в России.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть магазинов одежды Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области, соответствующее письмо, отправленное владельцем компании в Минпромторг РФ, оказалось в распоряжении газеты "Коммерсант".
"В распоряжении "Коммерсанта" оказалось направленное участникам рынка одежного ритейла письмо Минпромторга с информацией о том, что сеть Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области - в Шахтах и Новошахтинске", - пишет газета.
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Кроме того, к письму было приложено обращение владельца Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову, где он просит оказать содействие в реализации двух площадок "для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест".
Газета подчеркивает, что в обращении Мельников указывает, что на площадках, для которых ищут инвесторов, можно шить одежду по полному циклу. А согласно приложению к письму, общая площадь помещений составляет 148,6 тысячи квадратных метров.
Как сообщает "Коммерсант", в обращении к Минпромторгу Мельников пишет, что сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, но три из них ранее пришлось продать "из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства".
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Таким образом, эти площадки — последние крупные производственные активы Gloria Jeans в России.
Как следует из данных Fashion Consulting Croup, в прошлом году натуральные продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 8–10%
Также к письму приложен список рассылки. В нем 44 компании, в том числе "Твое", "Спортмастер", "Розтех", Elis, Familia, Finn Flare и другие, а также три крупнейших маркетплейса - Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет".
В Wildberries газете заявили, что не видели письма, в "Яндекс Маркете" от комментариев отказались, в Ozon не ответили на запрос.
"Коммерсант" также сообщает, что в Минпромторге отказались от комментариев, в Gloria Jeans на запрос не ответили.
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