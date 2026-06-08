Gloria Jeans хочет продать производственные площадки в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Сеть магазинов одежды Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области.

Общая площадь помещений в Шахтах и Новошахтинске составляет 148,6 тысячи квадратных метров.

Эти площадки — последние крупные производственные активы Gloria Jeans в России.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сеть магазинов одежды Gloria Jeans хочет продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области, соответствующее письмо, отправленное владельцем компании в Минпромторг РФ, оказалось в распоряжении газеты "Коммерсант".

"В распоряжении "Коммерсанта" оказалось направленное участникам рынка одежного ритейла письмо Минпромторга с информацией о том, что сеть Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две свои производственные площадки в Ростовской области - в Шахтах и Новошахтинске", - пишет газета.

Кроме того, к письму было приложено обращение владельца Gloria Jeans Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову , где он просит оказать содействие в реализации двух площадок "для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест".

Газета подчеркивает, что в обращении Мельников указывает, что на площадках, для которых ищут инвесторов, можно шить одежду по полному циклу. А согласно приложению к письму, общая площадь помещений составляет 148,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщает "Коммерсант", в обращении к Минпромторгу Мельников пишет, что сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, но три из них ранее пришлось продать "из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства".

Таким образом, эти площадки — последние крупные производственные активы Gloria Jeans в России

Как следует из данных Fashion Consulting Croup, в прошлом году натуральные продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 8–10%

Также к письму приложен список рассылки. В нем 44 компании, в том числе "Твое", " Спортмастер ", "Розтех", Elis, Familia, Finn Flare и другие, а также три крупнейших маркетплейса - Wildberries Ozon и " Яндекс Маркет ".

В Wildberries газете заявили, что не видели письма, в "Яндекс Маркете" от комментариев отказались, в Ozon не ответили на запрос.