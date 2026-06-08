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"Моспитомец" опубликовал более 500 новых анкет собак и кошек, ищущих хозяев - РИА Новости, 08.06.2026
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"Моспитомец" опубликовал более 500 новых анкет собак и кошек, ищущих хозяев

Более 500 новых анкет животных из городских приютов появилось в "Моспитомце"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве
Кошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В каталоге сервиса «Моспитомец» на mos.ru появилось более 500 новых анкет собак и кошек из городских приютов.
  • Будущие хозяева могут узнать о характере и повадках животных, посмотреть фотографии и записаться на встречу с ними в приюте.
  • Все представленные в сервисе животные привиты, чипированы и прошли социализацию при помощи специалистов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 500 новых анкет собак и кошек из городских приютов, ищущих хозяев, появилось в каталоге сервиса "Моспитомец" на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Каталог сервиса "Моспитомец" на mos.ru пополнился новыми анкетами обитателей городских приютов. В нем опубликовали еще более 500 карточек собак и кошек, готовых к переезду в новый дом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что будущие хозяева могут прочитать о характере и повадках каждого животного, посмотреть фотографии и записаться на встречу с ним в приюте. Все кошки и собаки привиты, чипированы и прошли социализацию при помощи специалистов.
"Всего в каталоге сервиса уже свыше 1,5 тысячи анкет. У каждого обитателя приютов своя история и особенности, но объединяет их одно - все они ждут любящих хозяев", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что в сервисе "Моспитомец" представлены животные из всех 13 городских приютов. Каталог ежедневно пополняется анкетами привитых, чипированных, социализированных и готовых к переезду в семью собак и кошек.
"Одно из главных условий передачи питомца - собеседование. Прежде чем животное отправится домой, представители приюта и волонтеры проводят анкетирование, чтобы понять, готов ли будущий хозяин и его семья к появлению питомца и смогут ли обеспечить ему достойные и безопасные условия содержания", - поясняется в сообщении.
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