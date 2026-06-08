"Моспитомец" опубликовал более 500 новых анкет собак и кошек, ищущих хозяев

Кошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве. Архивное фото

Кошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В каталоге сервиса «Моспитомец» на mos.ru появилось более 500 новых анкет собак и кошек из городских приютов.

Будущие хозяева могут узнать о характере и повадках животных, посмотреть фотографии и записаться на встречу с ними в приюте.

Все представленные в сервисе животные привиты, чипированы и прошли социализацию при помощи специалистов.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 500 новых анкет собак и кошек из городских приютов, ищущих хозяев, появилось в каталоге сервиса "Моспитомец" на mos.ru, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Каталог сервиса "Моспитомец" на mos.ru пополнился новыми анкетами обитателей городских приютов. В нем опубликовали еще более 500 карточек собак и кошек, готовых к переезду в новый дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будущие хозяева могут прочитать о характере и повадках каждого животного, посмотреть фотографии и записаться на встречу с ним в приюте. Все кошки и собаки привиты, чипированы и прошли социализацию при помощи специалистов.

"Всего в каталоге сервиса уже свыше 1,5 тысячи анкет. У каждого обитателя приютов своя история и особенности, но объединяет их одно - все они ждут любящих хозяев", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что в сервисе "Моспитомец" представлены животные из всех 13 городских приютов. Каталог ежедневно пополняется анкетами привитых, чипированных, социализированных и готовых к переезду в семью собак и кошек.