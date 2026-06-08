Пропавшую на Пхукете россиянку нашли в полицейском участке

Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавшую на Пхукете 25-летнюю москвичку Шанти нашли в полицейском участке района Чалонг.

Девушку задержали после того, как она упала с третьего этажа в частный дом, пробив крышу.

Шанти получила множественные порезы, но избежала серьезных травм, сейчас она находится в больнице района Чалонг.

БАНГКОК, 8 июн — РИА Новости. Россиянку, пропавшую на таиландском туристическом острове Пхукет, нашли в полицейском участке после падения с третьего этажа, рассказала РИА Новости лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

Двадцатипятилетняя москвичка по имени Шанти пропала 1 июня. До этого она лишилась работы маркетолога в местной компании, осталась без денег и даже падала в обморок от голода.

"О том, что Шанти находится в участке, нам сообщила переводчица, которую вчера вызвали полицейские, чтобы переводить допрос задержанной. По словам полицейских, Шанти была задержана около 22:00 в прошлую среду, 3 июня, после того как упала, пробив крышу, внутрь тайского дома", — рассказала Шерстобоева.

Она уточнила, что девушка упала с третьего этажа здания, которое находится через дорогу от кондоминиума, где она живет в съемной квартире. В полицию ее привезли хозяева пострадавшего дома. Шанти получила множественные порезы, но обошлось без серьезных травм.

Девушка находится в неадекватном состоянии, чего-то очень боится, почти ничего не рассказывает о себе, а зрачки у нее сильно расширены, добавила собеседница агентства.

« "Сейчас Шанти уже в больнице района Чалонг. Полицейские организовали ее доставку в больницу, как только с ними связались родные россиянки и гражданка Таиланда посетила девушку от их имени", — сказала она.

По словам волонтера, родные Шанти считают, что ей либо кто-то ввел некое вещество, изменяющее сознание, либо она сама приняла его, либо бежала из плена, где ее чем-то накачали. Когда девушка пропала, ее родственники и друзья предположили, что она могла попасть к вербовщикам мошеннических кол-центров в Мьянме Камбодже , так как молода, отличается яркой внешностью, хорошо знает английский язык, а в последние недели активно искала работу.

« "Сама Шанти ничего пока объяснить не может, у нее проблемы с речью на всех языках, в том числе и на русском. Это может быть и последствием травмы головы при ударе о крышу или пол дома, в который она упала", — сказала Шерстобоева.