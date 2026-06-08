Кремль ждет оглашения результатов выборов в Армении, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует сообщения о нарушениях.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует все сообщения, в том числе о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о выборах в Армении.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными.