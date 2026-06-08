Кремль ждет оглашения результатов выборов в Армении, заявил Песков

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении и фиксирует все сообщения, в том числе о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.