Песков усомнился в возможности договариваться с Киевом из-за его действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сейчас трудно представить возможность переговоров с Украиной из-за террористических атак ВСУ, заявил Песков.
- Киев делает все, чтобы помешать мирному процессу.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Спикер Кремля Дмитрий Песков усомнился в возможности вести переговоры сейчас с Киевом из-за террористических атак ВСУ.
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"Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом", — отметил он.
Комментируя удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь в Крыму, Песков подчеркнул, что Киев делает все, чтобы помешать мирному процессу.
На прошлой неделе Владимир Зеленский опубликовал письмо в адрес Владимира Путина. В нем он выступил с резкой критикой российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.
Путин прокомментировал это обращение в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Он пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Также президент призвал главу киевского режима не бояться и идти на выборы, подчеркнув, что удержание власти вне рамок конституции называется узурпацией.