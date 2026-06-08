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Песков рассказал о важном критерии суверенности России - РИА Новости, 08.06.2026
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04:02 08.06.2026 (обновлено: 05:35 08.06.2026)
Песков рассказал о важном критерии суверенности России

Песков: суверенность России подразумевает способность выдерживать конкуренцию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экономическая суверенность России не означает отсталость, а подразумевает способность выдерживать самую жесткую конкуренцию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия открыта к возвращению западного бизнеса и должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, сказал ранее агентству пресс-секретарь российского лидера.
"Это же приносит конкуренцию. Суверенность - это не значит отсталость. Суверенность - это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране.
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