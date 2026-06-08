МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экономическая суверенность России не означает отсталость, а подразумевает способность выдерживать самую жесткую конкуренцию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия открыта к возвращению западного бизнеса и должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, сказал ранее агентству пресс-секретарь российского лидера.
"Это же приносит конкуренцию. Суверенность - это не значит отсталость. Суверенность - это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране.