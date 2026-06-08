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Пиррова победа Никола Пашиняна - РИА Новости, 08.06.2026
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10:06 08.06.2026 (обновлено: 10:43 08.06.2026)

Пиррова победа Никола Пашиняна

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней на парламентских выборах в Армении партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром страны, набирает 49,81% голосов избирателей. Формально — прекрасный результат, а по сути — горькое поражение Никола Пашиняна.
Предвыборная кампания шла под полным административным контролем премьер-министра. Значительная часть его противников находится под уголовным преследованием, в частности Самвел Карапетян, лидер партии "Сильная Армения", занявшей второе место на выборах с 23,29% голосов, сидит под домашним арестом. Партия "Армения", занявшая третье место с 9,94%, заявила о "каруселях" и давлении на граждан в ходе голосования.
Очередь на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Такого еще не было". Что творится в Армении прямо сейчас
7 июня, 19:06
Избирательные участки за границей не организовывались. Причина очевидна: голоса российских армян, которых у нас в стране живет больше, чем в самой Армении, в массе своей ушли бы оппонентам "Гражданского договора". По сути, это оригинальная переработка "молдавского политтехнологического сценария": в Молдавии, как известно, победу прозападных сил обеспечивают голоса граждан, живущих в Европе (ну а живущим в России максимально затрудняют участие в голосовании). Тут же, поскольку на голоса диаспоры в пользу властей рассчитывать не приходилось, голосование за границей просто не организовывалось. При этом вчера в ереванском аэропорту случился коллапс от прибывавших в Армению только поучаствовать в выборах.
Не менее значимым оказалось информационное сопровождение кампании. Оно было нацелено на одно — подорвать в людях дух сопротивления. Вчера издание Journal du Dimanche сообщило, что в ходе избирательной кампании французские спецслужбы активно помогали властям Армении блокировать критику в их адрес. Стоит понимать, что этот инсайд работал не на срывание покровов, а на деморализацию оппозиции: мол, не рыпайтесь, все уже решено — за Пашиняном стоит столь мощная группа поддержки на Западе, что вы все равно ничего не измените.
Сюда же можно отнести заявление премьер-министра о победе своей партии, сделанное в ночи, когда было подсчитано всего около десяти процентов бюллетеней, а также ночной телефонный разговор с Макроном. Вот только к утру стали поступать сообщения, что подсчет приостановлен, поскольку доля "Гражданского договора" стала падать к критическим — для формирования однопартийного правительства — 50%.
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил Карапетян
Вчера, 08:53
В итоге партия получила чуть меньше половины голосов. Однако Никол Пашинян заявил, что "Гражданский договор" все равно сформирует парламентское большинство и новое правительство.
И все было бы нормально: в конце концов, поддержка половины избирателей обеспечивает внушительную устойчивость позиции силы, получившей таковую. Проблема в том, что, с одной стороны, планы, озвученные Пашиняном, предполагают радикальную смену геополитического курса республики, а с другой — все это делать ему предстоит в ситуации стремительного и резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Армении. Поскольку Россия — и другие члены ЕАЭС — не намерены оплачивать уход республики под европейское покровительство. Ну а собственный запас экономической и финансовой прочности у республики настолько мал, что последствия разрыва связей с Россией ей предстоит ощутить уже в ближайшие месяцы, если не недели.
Вот тогда и станет понятно, чего стоят 49,81%, полученные Николом Пашиняном и его партией на выборах.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и итоги
Вчера, 13:14
 
АналитикаНикол ПашинянАрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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