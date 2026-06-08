По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней на парламентских выборах в Армении партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром страны, набирает 49,81% голосов избирателей. Формально — прекрасный результат, а по сути — горькое поражение Никола Пашиняна.

Предвыборная кампания шла под полным административным контролем премьер-министра. Значительная часть его противников находится под уголовным преследованием, в частности Самвел Карапетян , лидер партии "Сильная Армения", занявшей второе место на выборах с 23,29% голосов, сидит под домашним арестом. Партия "Армения", занявшая третье место с 9,94%, заявила о "каруселях" и давлении на граждан в ходе голосования.

Избирательные участки за границей не организовывались. Причина очевидна: голоса российских армян, которых у нас в стране живет больше, чем в самой Армении , в массе своей ушли бы оппонентам "Гражданского договора". По сути, это оригинальная переработка "молдавского политтехнологического сценария": в Молдавии , как известно, победу прозападных сил обеспечивают голоса граждан, живущих в Европе (ну а живущим в России максимально затрудняют участие в голосовании). Тут же, поскольку на голоса диаспоры в пользу властей рассчитывать не приходилось, голосование за границей просто не организовывалось. При этом вчера в ереванском аэропорту случился коллапс от прибывавших в Армению только поучаствовать в выборах.

Не менее значимым оказалось информационное сопровождение кампании. Оно было нацелено на одно — подорвать в людях дух сопротивления. Вчера издание Journal du Dimanche сообщило, что в ходе избирательной кампании французские спецслужбы активно помогали властям Армении блокировать критику в их адрес. Стоит понимать, что этот инсайд работал не на срывание покровов, а на деморализацию оппозиции: мол, не рыпайтесь, все уже решено — за Пашиняном стоит столь мощная группа поддержки на Западе, что вы все равно ничего не измените.

Сюда же можно отнести заявление премьер-министра о победе своей партии, сделанное в ночи, когда было подсчитано всего около десяти процентов бюллетеней, а также ночной телефонный разговор с Макроном. Вот только к утру стали поступать сообщения, что подсчет приостановлен, поскольку доля "Гражданского договора" стала падать к критическим — для формирования однопартийного правительства — 50%.

В итоге партия получила чуть меньше половины голосов. Однако Никол Пашинян заявил, что "Гражданский договор" все равно сформирует парламентское большинство и новое правительство.

И все было бы нормально: в конце концов, поддержка половины избирателей обеспечивает внушительную устойчивость позиции силы, получившей таковую. Проблема в том, что, с одной стороны, планы, озвученные Пашиняном, предполагают радикальную смену геополитического курса республики, а с другой — все это делать ему предстоит в ситуации стремительного и резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Армении. Поскольку Россия — и другие члены ЕАЭС — не намерены оплачивать уход республики под европейское покровительство. Ну а собственный запас экономической и финансовой прочности у республики настолько мал, что последствия разрыва связей с Россией ей предстоит ощутить уже в ближайшие месяцы, если не недели.