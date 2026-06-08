Пашинян начал пресс-конференцию с чтения 61-го Псалма

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свою пресс-конференцию в Ереване после парламентских выборов в стране с чтения 61-го Псалма.

Он наизусть прочел длинную молитвенную песнь, в котором содержатся слова: "Доколе налегаете на человека? Убиваете все вы, как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой. Меж тем они честь мою решили низринуть, спешили жадно; устами своими благословляли, а сердцем своим проклинали".