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Пашинян начал пресс-конференцию с чтения 61-го Псалма - РИА Новости, 08.06.2026
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03:03 08.06.2026
Пашинян начал пресс-конференцию с чтения 61-го Псалма

Пашинян начал пресс-конференцию после выборов в Армении с чтения 61-го Псалма

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах
Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
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Премьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свою пресс-конференцию после парламентских выборов с чтения 61-го Псалма.
  • Пашинян заявил о победе партии «Гражданский договор» и намерении единолично сформировать правительство, несмотря на то что ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал свою пресс-конференцию в Ереване после парламентских выборов в стране с чтения 61-го Псалма.
Он наизусть прочел длинную молитвенную песнь, в котором содержатся слова: "Доколе налегаете на человека? Убиваете все вы, как стеною наклонившейся и оградою низвергнутой. Меж тем они честь мою решили низринуть, спешили жадно; устами своими благословляли, а сердцем своим проклинали".
Сразу после этого Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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