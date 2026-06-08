Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС.
- Пашинян заявил о победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и намерении единолично сформировать правительство Армении, несмотря на то что ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС.
"Мы продолжим сближение (с Западом - ред.), но и продолжим участие, членство в ЕАЭС. И мы будем развивать наши отношения с РФ и с другими странами Евразийского экономического союза. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС", - заявил Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, продолжится ли сближение Еревана с Западом.