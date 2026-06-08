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Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом - РИА Новости, 08.06.2026
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01:50 08.06.2026
Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом

Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС.
  • Пашинян заявил о победе партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и намерении единолично сформировать правительство Армении, несмотря на то что ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжит сближение с Западом и участие в ЕАЭС.
Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.
"Мы продолжим сближение (с Западом - ред.), но и продолжим участие, членство в ЕАЭС. И мы будем развивать наши отношения с РФ и с другими странами Евразийского экономического союза. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС", - заявил Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, продолжится ли сближение Еревана с Западом.
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Партия Пашиняна лидирует после обработки десяти процентов голосов
01:11
 
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