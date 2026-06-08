Пашинян переговорил с Макроном и Кобахидзе после выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе после парламентских выборов в Армении 7 июня.
- Пашинян заявил, что говорил с Макроном и Кобахидзе неофициально.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после парламентских выборов в республике 7 июня успел переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
"Я буквально 10 минут назад неофициально переговорил с президентом Макроном и неофициально переговорил с премьер министром Грузии", - заявил Пашинян журналистам.