Пашинян переговорил с Макроном и Кобахидзе после выборов

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после парламентских выборов в республике 7 июня успел переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.