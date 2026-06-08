Эксперт рассказал, как защитить умные устройства от взлома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство атак на устройства умного дома происходят из-за стандартных паролей и устаревшей прошивки, рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
- Злоумышленники получают доступ к информации об устройствах и используют ее для дальнейших атак на более ценные устройства.
- Защитить умные гаджеты помогут уникальные пароли, своевременные обновления и изоляция гаджетов в отдельной сети.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Большинство атак на устройства умного дома происходят из-за стандартных паролей и устаревшей прошивки, рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
По словам Рыбникова, подключение к умным гаджетам нужно преступникам, чтобы получить доступ к информации о подключенных девайсах, включая историю команд, настройки расписаний и сведения о сети. В будущем злоумышленники используют это для атак на ноутбук, сетевое хранилище и другие более ценные устройства.
"При слабой защите техника может включаться или выключаться без вашего вмешательства, злоумышленники могут получить доступ к информации об устройствах и использовать ее для дальнейших атак. Использование заводских паролей и устаревшей прошивки значительно повышает риск", - сказал эксперт "Газете.Ru".
Злоумышленники чаще используют автоматизированные сканеры, которые ищут слабые пароли и уязвимые устройства. Защитить умные гаджеты помогут уникальные пароли, своевременные обновления и изоляция гаджетов в отдельной сети, добавил преподаватель.
Эксперт назвал признаки надежного пароля
27 мая, 15:32