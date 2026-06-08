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Эксперт рассказал, как защитить умные устройства от взлома - РИА Новости, 08.06.2026
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11:56 08.06.2026
Эксперт рассказал, как защитить умные устройства от взлома

Рыбников: стандартные пароли и устаревшая прошивка повышают риск взлома гаджетов

© Depositphotos.com / Andrey PopovУмный дом
Умный дом - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Умный дом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство атак на устройства умного дома происходят из-за стандартных паролей и устаревшей прошивки, рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
  • Злоумышленники получают доступ к информации об устройствах и используют ее для дальнейших атак на более ценные устройства.
  • Защитить умные гаджеты помогут уникальные пароли, своевременные обновления и изоляция гаджетов в отдельной сети.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Большинство атак на устройства умного дома происходят из-за стандартных паролей и устаревшей прошивки, рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
По словам Рыбникова, подключение к умным гаджетам нужно преступникам, чтобы получить доступ к информации о подключенных девайсах, включая историю команд, настройки расписаний и сведения о сети. В будущем злоумышленники используют это для атак на ноутбук, сетевое хранилище и другие более ценные устройства.
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"При слабой защите техника может включаться или выключаться без вашего вмешательства, злоумышленники могут получить доступ к информации об устройствах и использовать ее для дальнейших атак. Использование заводских паролей и устаревшей прошивки значительно повышает риск", - сказал эксперт "Газете.Ru".
Злоумышленники чаще используют автоматизированные сканеры, которые ищут слабые пароли и уязвимые устройства. Защитить умные гаджеты помогут уникальные пароли, своевременные обновления и изоляция гаджетов в отдельной сети, добавил преподаватель.
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