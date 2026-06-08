Психиатр рассказал, как часто надо ходить в отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-психиатр Александр Сергиевич сообщил, что регулярные и небольшие отпуска помогают нейтрализовать эмоциональную нагрузку и легче справляться со стрессом.

По словам Сергиевича, короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год.

Врач отметил, что в период отпуска работника «дергать» можно только в исключительных случаях, и то же самое касается контактов подчиненных с руководителем в его отпуске.

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Регулярные, небольшие по продолжительности отпуска помогают эффективнее нейтрализовать эмоциональную нагрузку, вызванную работой, и легче справляться со стрессом, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

"Первое золотое правило - ни в коем случае не игнорировать отпуск. Некоторые трудоголики думают, что без них на работе что-то остановится, сломается, но работа никогда никуда не денется. И в отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год. Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше", - сказал врач.

Он отметил, что регулярные и небольшие отпуска помогают нейтрализовать эмоциональную нагрузку, если начинается выгорание, и в итоге человеку становится легче справляться с ежедневными стрессами.

"Это позитивно влияет и в психоэмоциональном плане, и в физическом. Особенно речь идет о тех работниках, у кого менее двух выходных в неделю. Есть ряд публикаций о том, что два выходных – это тот критический минимум, который необходим человеку для восстановления. Также важно качество отпуска", - сказал Сергиевич.