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Психиатр рассказал, как часто надо ходить в отпуск - РИА Новости, 08.06.2026
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05:10 08.06.2026
Психиатр рассказал, как часто надо ходить в отпуск

Психиатр Сергиевич: регулярные небольшие отпуска помогают нейтрализовать стресс

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкОтдыхающая на пляже в Евпатории
Отдыхающая на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Отдыхающая на пляже в Евпатории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-психиатр Александр Сергиевич сообщил, что регулярные и небольшие отпуска помогают нейтрализовать эмоциональную нагрузку и легче справляться со стрессом.
  • По словам Сергиевича, короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год.
  • Врач отметил, что в период отпуска работника «дергать» можно только в исключительных случаях, и то же самое касается контактов подчиненных с руководителем в его отпуске.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Регулярные, небольшие по продолжительности отпуска помогают эффективнее нейтрализовать эмоциональную нагрузку, вызванную работой, и легче справляться со стрессом, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Первое золотое правило - ни в коем случае не игнорировать отпуск. Некоторые трудоголики думают, что без них на работе что-то остановится, сломается, но работа никогда никуда не денется. И в отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год. Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше", - сказал врач.
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Он отметил, что регулярные и небольшие отпуска помогают нейтрализовать эмоциональную нагрузку, если начинается выгорание, и в итоге человеку становится легче справляться с ежедневными стрессами.
"Это позитивно влияет и в психоэмоциональном плане, и в физическом. Особенно речь идет о тех работниках, у кого менее двух выходных в неделю. Есть ряд публикаций о том, что два выходных – это тот критический минимум, который необходим человеку для восстановления. Также важно качество отпуска", - сказал Сергиевич.
Врач уточнил, что руководителям важно понимать, что "дергать" работника в отпуске можно только в исключительных случаях. То же самое касается и контактов подчиненных с руководителем, который находится в отпуске: в этот период работникам лучше избавить начальника от информационной нагрузки и пытаться по возможности решать проблемы самим.
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