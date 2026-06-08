В МИД Ирана отреагировали на решение ЕС по судоходству в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ввел ограничения против Ирана в связи с угрозой свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Замглавы МИД Ирана заявил, что Иран не придает значения санкциям ЕС и продолжит свою стратегию по обеспечению суверенитета над Ормузским проливом.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Ирану безразлично решение ЕС ввести санкции из-за судоходства в Ормузском проливе, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Евросоюз ранее в понедельник впервые ввел ограничения против Ирана в рамках нового санкционного режима в связи с угрозой свободы судоходства, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Иран не придает какого-либо значения этому политическому и лицемерному шагу Европы, продолжит проводить стратегию, направленную на обеспечение суверенитета над Ормузским проливом", - написал Гариб-Абади в соцсети X.