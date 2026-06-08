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В МИД Ирана отреагировали на решение ЕС по судоходству в Ормузском проливе - РИА Новости, 08.06.2026
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18:41 08.06.2026
В МИД Ирана отреагировали на решение ЕС по судоходству в Ормузском проливе

Гариб-Абади: Иран не придает значения решению Евросоюза ввести санкции

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел ограничения против Ирана в связи с угрозой свободы судоходства в Ормузском проливе.
  • Замглавы МИД Ирана заявил, что Иран не придает значения санкциям ЕС и продолжит свою стратегию по обеспечению суверенитета над Ормузским проливом.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Ирану безразлично решение ЕС ввести санкции из-за судоходства в Ормузском проливе, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Евросоюз ранее в понедельник впервые ввел ограничения против Ирана в рамках нового санкционного режима в связи с угрозой свободы судоходства, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Иран не придает какого-либо значения этому политическому и лицемерному шагу Европы, продолжит проводить стратегию, направленную на обеспечение суверенитета над Ормузским проливом", - написал Гариб-Абади в соцсети X.
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