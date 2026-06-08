В Белгородской области пострадали пять мирных жительниц

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Пять мирных жительниц, по предварительным данным, пострадали в селе Беловское Белгородской области, из-за детонации повреждены более 20 домов, сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. Оперативные службы работают на месте, подчеркнули в ведомстве.