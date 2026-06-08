В Белгородской области пострадали пять мирных жительниц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Беловское Белгородской области пострадали пять мирных жительниц.
- Из-за детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Пять мирных жительниц, по предварительным данным, пострадали в селе Беловское Белгородской области, из-за детонации повреждены более 20 домов, сообщили в оперштабе региона.
"В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц. Женщин с предварительным диагнозом "акубаротравмы" для обследования бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. Оперативные службы работают на месте, подчеркнули в ведомстве.