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В Белгородской области пострадали пять мирных жительниц - РИА Новости, 08.06.2026
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В Белгородской области пострадали пять мирных жительниц

Оперштаб: в Белгородском округе пострадали пять мирных жительниц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Беловское Белгородской области пострадали пять мирных жительниц.
  • Из-за детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Пять мирных жительниц, по предварительным данным, пострадали в селе Беловское Белгородской области, из-за детонации повреждены более 20 домов, сообщили в оперштабе региона.
"В Белгородском округе в селе Беловское пострадали, предварительно, пять мирных жительниц. Женщин с предварительным диагнозом "акубаротравмы" для обследования бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов. Оперативные службы работают на месте, подчеркнули в ведомстве.
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