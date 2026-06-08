Американский авианосец "Джордж Вашингтон" покинул свою японскую базу и отправился патрулировать Филиппинское море. Традиционно любое выдвижение авианосной группы США — это проекция силы в регион, которым заинтересовался Вашингтон. А в этом регионе сейчас много чего происходит.

В конце мая лидеры Японии Филиппин договорились начать переговоры о разграничении своих морских акваторий к востоку от Тайваня . В Пекине , естественно, напряглись, так как считают Тайвань своей территорией. С их точки зрения, Манила Токио делят китайскую акваторию, не спросив Китай

Дело усугубляется географией. Если посмотреть на карту, то видно, что расположенные на островах Япония и Филиппины с севера и юга перекрывают Китаю выход в Тихий океан . В последнее время эти страны активно налаживают военное сотрудничество, проводят учения, обмениваются разведданными и военными контингентами. Против кого дружат? Против Китая, естественно.

Удивительная дружба, конечно, учитывая все те чудовищные преступления против человечности, которые японцы совершили на Филиппинах во время Второй мировой войны. Причем до сих пор никаких покаяний с их стороны так и не было. Получается, филиппинцы простили Японии своих замученных предков? Не совсем так.

К власти на Филиппинах пришел сын одиозного диктатора — марионетки Вашингтона — Фердинанда Маркоса . В отличие от своего предшественника Дутерте, он согласен выполнять все требования США — вплоть до военного противостояния с Китаем. "Националистка" Санаэ Такаити , возглавившая Японию, тоже не остановится перед тем, чтобы бросить подведомственное население в топку войны.

Странное понимание национальных интересов, конечно. Особенно учитывая то, что обе страны — и изначально бедные Филиппины, и некогда богатая Япония — стремительно разоряются прямо сейчас, а милитаризация губит их экономики окончательно. Но их элиты отважно лгут своим гражданам, что во всех бедах виноват Китай.

Эти страны в компании с Тайванем играют сегодня при США роль Украины , осуществляя долгоиграющую американскую стратегию против Китая. Открытое противостояние с КНР собственными силами для Вашингтона сейчас невозможно — их флот увяз вокруг Ирана и пытается морской блокадой добиться того, чего не добился ракетными ударами. Поэтому на линию борьбы с Китаем американцы выталкивают своих прокси — японцев, филиппинцев, тайваньцев. А неподалеку патрулирует "Джордж Вашингтон", намекая, что он поможет, если что.

Цель американских стратегов — заблокировать Китай в прибрежных водах, лишив его выхода в Тихий океан. Американским форпостом будет первая островная линия, а это как раз территория Японии и Филиппин.

Что ж, в Пекине тоже посмотрели на карту и начали специальную операцию в Филиппинском море, отправив туда целую флотилию судов во главе c самым большим и передовым патрульным кораблем в мире "Хайсюнь-09". На выходных флотилия поддерживала порядок и контролировала судоходство к востоку от Тайваня.

Пока это не военная, а правоохранительная спецоперация: Пекин демонстрирует намерение защищать свой суверенитет по принципу "чужой воды мы не хотим ни пяди, но и своей врагу не отдадим". Заодно мировой общественности предъявляются новейшие достижения китайской техники и кораблестроения, а то некоторые забыли, что флот КНР — крупнейший в мире. Никаких перестрелок с "Джорджем Вашингоном" не ожидается, однако Пекин показывает, что тоже может проецировать силу туда, куда ему нужно.

На Тайване возмутились и тоже отправили в море свои патрульные корабли, пообещав "ответить соответственно угрозе". Экстремист и террорист, а по совместительству сенатор США Линдси Грэм пригрозил Китаю новыми санкциями. Одновременно американские СМИ принялись бурно опровергать предположение о том, что Тайваню придется ждать следующей поставки американских ракет несколько лет, так как весь наличный запас их был израсходован в Иране.

В общем, ситуация вокруг Тайваня накаляется, но по-настоящему мир почувствует это только тогда, когда проблемы начнутся к западу от острова. Именно там пролегает легендарный Тайваньский пролив — второй по значимости морской торговый путь в мире. Именно его и мечтают взять под контроль американцы, а вся суета вокруг тайваньской демократии и независимости — это такое же вранье, как пресловутая "защита Украины".

Характерно, что почерк американских стратегов никогда не меняется. Годами они убеждали весь мир, что Пекин стремится заблокировать Тайвань, а тем временем сами готовились к морской блокаде Китая. Под крики о защите демократии накачивали Тайвань оружием, втягивали в противостояние всех соседей Китая, размещали по китайским границам свои военные базы.