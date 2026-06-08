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В МИД поддержали намерение Халилура Рахмана улучшить работу ГА ООН - РИА Новости, 08.06.2026
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12:47 08.06.2026 (обновлено: 12:51 08.06.2026)
В МИД поддержали намерение Халилура Рахмана улучшить работу ГА ООН

Лавров: Россия приветствует намерение Халилура Рахмана улучшить работу ГА ООН

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкХалилур Рахман и Сергей Лавров на встрече в Москве
Халилур Рахман и Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Халилур Рахман и Сергей Лавров на встрече в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Бангладеш Халилур Рахман был избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН.
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует намерение главы МИД Бангладеш повысить эффективность работы Генеральной Ассамблеи ООН.
  • Новая сессия Генеральной Ассамблеи ООН традиционно стартует в сентябре.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия приветствует намерение главы МИД Бангладеш Халилура Рахмана по повышению эффективности работы Генеральной Ассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее глава МИД Бангладеш Халилур Рахман был избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он получил 99 голосов, его соперник, кипрский дипломат Андреас Какурис получил 91 голос.
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"Мы приветствуем ваше намерение придать работе Генеральной Ассамблеи большую эффективность и в целом способствовать восстановлению центральной и координирующей роли ООН в мировых делах", - сказал Лавров в начале переговоров министром иностранных дел Бангладеш Халилуром Рахманом.
Министр подчеркнул, что Халилур Рахмон обладает большим опытом работы во Всемирной организации.
"Какое-то время мы там (в ООН - ред.) с Вами одновременно находились и выполняли задачи, которые наши правительства перед нами ставили. Так что мы рассчитываем на весомые результаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи", - резюмировал Лавров.
Новая сессия ГА ООН традиционно стартует в сентябре.
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