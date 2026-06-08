В МИД поддержали намерение Халилура Рахмана улучшить работу ГА ООН

"Какое-то время мы там (в ООН - ред.) с Вами одновременно находились и выполняли задачи, которые наши правительства перед нами ставили. Так что мы рассчитываем на весомые результаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи", - резюмировал Лавров.