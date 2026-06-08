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Хоценко дал старт строительству нового микрорайона у Иртыша в Омске - РИА Новости, 08.06.2026
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:12 08.06.2026 (обновлено: 14:18 08.06.2026)
Хоценко дал старт строительству нового микрорайона у Иртыша в Омске

Губернатор Хоценко дал старт строительству нового микрорайона у Иртыша в Омске

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске
Губернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона СТАТУС на Заозерной в Омске - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
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ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Новый квартал появится на первой линии Иртыша. Он обеспечит жильем три тысячи семей. На открытии присутствовали губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, а также представители компании-девелопера. Ключевым событием церемонии стала закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям. Ее поместили в фундамент будущего микрорайона.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске
Губернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона СТАТУС на Заозерной в Омске - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске
«
"Для Омска это один из первых проектов комплексного развития территории такого масштаба в береговой линии, который станет частью системного развития прибрежных территорий. Вместе с жильем здесь будет создана вся необходимая социальная и городская инфраструктура: детский сад, начальная школа, благоустроенная набережная, выполненная в едином дизайн-коде города. Уверен, этот микрорайон будет востребован не только у омичей, но и у жителей других регионов. Мы уже договорились с компанией GloraX о проработке новых площадок для совместной реализации подобных проектов в Омске", - отметил Виталий Хоценко.
Проект "СТАТУС на Заозерной" будет реализован на пересечении улицы Заозерной и проспекта Мира. Здесь предусмотрены детский сад, начальная школа, коммерческие помещения, комьюнити-центр, а также зоны для отдыха и занятий спортом. Одной из особенностей нового микрорайона станет реконструкция здания бывшей Сибирской машиностроительной станции начала XX века. После восстановления оно будет интегрировано в общественное пространство квартала.
 
Омская областьОмскИртыш (река)Омская областьВиталий Хоценко
 
 
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