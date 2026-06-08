Хоценко дал старт строительству нового микрорайона у Иртыша в Омске

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"Для Омска это один из первых проектов комплексного развития территории такого масштаба в береговой линии, который станет частью системного развития прибрежных территорий. Вместе с жильем здесь будет создана вся необходимая социальная и городская инфраструктура: детский сад, начальная школа, благоустроенная набережная, выполненная в едином дизайн-коде города. Уверен, этот микрорайон будет востребован не только у омичей, но и у жителей других регионов. Мы уже договорились с компанией GloraX о проработке новых площадок для совместной реализации подобных проектов в Омске", - отметил Виталий Хоценко.