Хоценко дал старт строительству нового микрорайона у Иртыша в Омске

ОМСК, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Новый квартал появится на первой линии Иртыша. Он обеспечит жильем три тысячи семей. На открытии присутствовали губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, а также представители компании-девелопера. Ключевым событием церемонии стала закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям. Ее поместили в фундамент будущего микрорайона.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Виталий Хоценко дал старт строительству нового микрорайона "СТАТУС на Заозерной" в Омске
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"Для Омска это один из первых проектов комплексного развития территории такого масштаба в береговой линии, который станет частью системного развития прибрежных территорий. Вместе с жильем здесь будет создана вся необходимая социальная и городская инфраструктура: детский сад, начальная школа, благоустроенная набережная, выполненная в едином дизайн-коде города. Уверен, этот микрорайон будет востребован не только у омичей, но и у жителей других регионов. Мы уже договорились с компанией GloraX о проработке новых площадок для совместной реализации подобных проектов в Омске", - отметил Виталий Хоценко.
Проект "СТАТУС на Заозерной" будет реализован на пересечении улицы Заозерной и проспекта Мира. Здесь предусмотрены детский сад, начальная школа, коммерческие помещения, комьюнити-центр, а также зоны для отдыха и занятий спортом. Одной из особенностей нового микрорайона станет реконструкция здания бывшей Сибирской машиностроительной станции начала XX века. После восстановления оно будет интегрировано в общественное пространство квартала.