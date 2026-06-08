Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз за сутки - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 08.06.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз за сутки

Врио губернатора Шуваев: ВСУ за сутки 68 раз атаковали Белгородскую область

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 68 раз.
  • Погибла одна мирная жительница, пять человек, включая ребенка, получили ранения.
  • Над Белгородской областью сбиты и подавлены 78 беспилотников.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 60 раз, один мирный житель погиб, пять ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ девять раз обстреливали регион артиллерией и реактивными системами залпового огня, также пять раз были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 78 беспилотников.
"Погибла мирная жительница… Получили ранения пять мирных жителей, включая ребенка. 14-летний мальчик госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в воскресенье за медицинской помощью обратились еще трое: мужчина, женщина и 13-летний ребенок, которые получили акубаротравмы в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка 6 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала