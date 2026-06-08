ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 68 раз.
- Погибла одна мирная жительница, пять человек, включая ребенка, получили ранения.
- Над Белгородской областью сбиты и подавлены 78 беспилотников.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 60 раз, один мирный житель погиб, пять ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ девять раз обстреливали регион артиллерией и реактивными системами залпового огня, также пять раз были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 78 беспилотников.
"Погибла мирная жительница… Получили ранения пять мирных жителей, включая ребенка. 14-летний мальчик госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в воскресенье за медицинской помощью обратились еще трое: мужчина, женщина и 13-летний ребенок, которые получили акубаротравмы в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка 6 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.
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