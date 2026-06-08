ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 60 раз, один мирный житель погиб, пять ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале .

"Погибла мирная жительница… Получили ранения пять мирных жителей, включая ребенка. 14-летний мальчик госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в воскресенье за медицинской помощью обратились еще трое: мужчина, женщина и 13-летний ребенок, которые получили акубаротравмы в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка 6 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.