ОБСЕ выявила случаи использования админресурса при выборах в Армении

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала отдельные случаи использования административного ресурса на парламентских выборах в Армении, но не систематического.

Армянские избиратели имели возможность сделать выбор в свободной среде, заявил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Янез Ленарчич.

Партия премьера Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксировала случаи использование административного ресурса на парламентских выборах в Армении, но оно не носило систематического характера, заявил в понедельник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Янез Ленарчич.

"Мы не зафиксировали систематического использования административного ресурса, были случаи, когда такое происходило, но они не носили систематического характера. Эффект от них оценить сложно, когда за ними наблюдаешь", - сказал он на пресс-конференции наблюдателей.

По словам Ленарчича, у армянских избирателей в ходе избирательной кампании был настоящий выбор, который они могли сделать в свободной среде.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьера Никола Пашиняна , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.